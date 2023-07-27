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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر ينعى الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان شقيق رئيس دولة الإمارات

الشيخ سعيد بن زايد
الشيخ سعيد بن زايد

نعى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، صاحب السمو الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، أخا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيًا المولى -عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسُّلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ}.

سعيد بن زايد محمد بن زايد آل نهيان الإمارات ا شيخ الأزهر

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