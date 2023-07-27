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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنها الأهلية تهنئ الدكتور محمود محيى الدين برئاسة مجلس أمناء جامعة النيل

د. جمال السعيد
د. جمال السعيد - د. محمود محى الدين

قدّم  مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، وأعضاء مجلس الأمناء ، بأسمى آيات التهاني للدكتور محمود محيى الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لرئاسته مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية ، خلفا لـ عمرو موسى والذي انتهت مدة رئاسته للمجلس في 25 يوليو الجاري.


وأكد " السعيد " أن الدكتور محمود محيى الدين قيمة وقامة علمية كبيرة شرفت مصر فى العديد المناصب الدولية ، وسيساهم بخبرته الكبيرة فى الارتقاء بجامعة النيل كأحد المؤسسات التعليمية المصرية الكبرى .

جامعة بنها الاهلية جامعة النيل الاهلية الدكتور محمود محيي الدين الدكتور جمال السعيد مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

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