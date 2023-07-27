بنها الأهلية تهنئ الدكتور محمود محيى الدين برئاسة مجلس أمناء جامعة النيل

قدّم مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس المجلس ، وأعضاء مجلس الأمناء ، بأسمى آيات التهاني للدكتور محمود محيى الدين أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة لرئاسته مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية ، خلفا لـ عمرو موسى والذي انتهت مدة رئاسته للمجلس في 25 يوليو الجاري.



وأكد " السعيد " أن الدكتور محمود محيى الدين قيمة وقامة علمية كبيرة شرفت مصر فى العديد المناصب الدولية ، وسيساهم بخبرته الكبيرة فى الارتقاء بجامعة النيل كأحد المؤسسات التعليمية المصرية الكبرى .