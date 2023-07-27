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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ندين حرق القرأن الكريم لكننا مع حرية الرأي.. تصريحات صادمة لوزير الخارجية السويدي

وزير الخارجية السويدي
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم

قال وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم،اليوم الخميس، أنه أجرى محادثات مع وزراء خارجية آخرين والأمم المتحدة بخصوص حرق المصحف.

 

وتابع وزير خارجية السويد: “ندين حرق المصحف لكن نقف مع حرية التعبير”.

 

وأضاف وزير خارجية السويد أن بعض الدول تستغل الأمر لأغراض سياسية داخلية.

 

تعقد منظمة التعاون الإسلامي،يوم الاثنين 31 يوليو 2023، الدورة الاستثنائية الثامنة عشرة لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، للتدارس بشأن تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدانمارك.

ويأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذا لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهرا من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.
 

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