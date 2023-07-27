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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة «طور وغير».. الشباب والرياضة بالبحيرة تنفذ برنامجًا تدريبيًا للتحول الرقمي

شباب و الرياضة البحيرة
شباب و الرياضة البحيرة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، تدريبات التحول الرقمى ضمن مبادرة "طور وغير" ، وذلك بمقر نقابة الصيادلة بدمنهور، وبحضور عدد 35 صيدليا، و قام بالتدريب في الجلسة المدرب أسامة عبد الفضيل والمدرب أشرف عبد الهادي .

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وأشار ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة إلى أن البرنامج التدريبي يضم عدة تدريبات منها تدريبات البرمجة لتصميم المواقع لرفع كفاءة الشباب على العمل التكنولوجي.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب"، وشركة ميكروسوفت مصر، وبين مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ونقابة الصيادلة بدمنهور لتقديم برامج تدريبية لرفع كفاءة المستوى التكنولوجي للصيادلة، وزيادة المهارات التكنولوجية، واستخدامها بحياتهم العملية.

البحيرة الشباب والرياضة خدمات صحية مدير مديرية الشباب والرياضة نائب محافظ البحيرة

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