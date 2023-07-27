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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلموا من أجل تماسك البلاد.. جيش النيجر يعلن دعم الانقلابيين

صدى البلد

أعلن الجيش في النيجر، اليوم الخميس، دعم القوات التي أعلنت الانقلاب للحفاظ على تماسك البلاد.

وأعلن وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، نفسه رئيساً لحكومة النيجر بالنيابة ودعا إلى التعبئة لمقاومة الانقلاب الذي قام به الحرس الرئاسي ضد الرئيس محمد بازوم.

وأعلن العسكريون المتمردون عزل الرئيس بازوم رسميًا وتعليق عمل المؤسسات كافة وإغلاق الحدود وحظر التجول حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان أصدره الانقلابيون للتلفزيون الرسمي في النيجر قوله: "نؤكد على احترام السلامة الجسدية والمعنوية للسلطات السابقة، ونؤكد التزامنا باحترام كل تعهدات النيجر".

وفي وقت سابق أمس، قالت رئاسة النيجر، في بيان، إن بعض عناصر الحرس الرئاسي بدؤوا حركة "مناهضة للجمهورية" و"فاشلة"، وإن الجيش الوطني مستعد لمهاجمتهم، "إذا لم يعودوا لرشدهم".

ونقلت الوكالة قول رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا: "رئيس بنين سيغادر إلى هناك الآن.. إنه في طريقه إلى النيجر".

وقال تينوبو إثر لقائه تالون في ابوجا: "سيغادر إلى هناك الآن، إنه في طريقه" إلى النيجر. وتتولى نيجيريا راهنا الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة في النيجر، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، إن "الأمين العام يتابع الموقف في النيجر عن كثب، ويندد، بأشد العبارات، بأية محاولة للسيطرة على السلطة بالقوة، وتقويض الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في النيجر".

يذكر أن رئيس النيجر الحالي، محمد بازوم، يتولى السلطة منذ أبريل 2021، وهو أول رئيس من الأقلية العربية للبلاد، حيث تسلم الرئاسة من الرئيس السابق محمدو يوسوفو، في أول انتقال سلمي للسلطة في النيجر من رئيس مدني منتخب إلى آخر منذ استقلال البلاد العام 1960.

استقلال البلاد الأقتصادية إغلاق الحدود الجيش الوطني الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم

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