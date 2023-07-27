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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مكالمة هاتفية.. ماذا قال شيخ الأزهر لأسرة الطالبة الأولى مكرر علمي؟

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

حصل موقع صدى البلد، على نص تهنئة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للأولى علمي مكرر الطالبة حبيبة السيد خليفة بمعهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ.

ماذا قال شيخ الأزهر لأسرة الطالبة الأولى مكرر الشعبة علمي؟

وقال الإمام الأكبر خلال حديثه لوالد الأولى علمي مكرر: “نهنئ ابنتنا حبيبة السيد خليفة معهد فتيات كفر الشيخ حصولها على الأول مكرر الشعبة العلمية بمجموع 649 بنسبة 99.85%”.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعقب ذلك عقد مؤتمرًًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.

أوائل الثانوية الأزهرية

أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس الأربعاء، اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

وأعلن المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر عن أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، وحصل على المركز الأول على القسم العلمي الطلاب: أسماء عبدالله السماحي، (معهد فتيات أبو زيادة بكفر الشيخ )، وحبيبة السيد خليفة، (معهد فتيات كفر الشيخ بكفر الشيخ)، وعصام هلال الحريري (معهد العامرية بالغربية) بمجموع 649 بنسبة 99.85%، وجاء في المركز الأول على القسم الأدبي الطالبة: ثراء سمير الرشيدي (معهد فتيات ناهيا بالجيزة) بنسبة 97.94%، وحصلت على المركز الثاني الطالبة: حبيبة حمدي عبدالرحمن (معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة) بنسبة 97.46%، كما حصلت على المركز الثاني مكرر الطالبة: ندى حسين السعودي (معهد فتيات المحلة بالغربية) بنسبة 97.46%.

كما حصلت الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار( معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية) على المركز الأول للمكفوفين بنسبة 93.33%، والمركز الثاني الطالب بلال محمد جمعة (معهد أبو مندور بكفر الشيخ)بنسبة 92.22%، بينما جاء في المركز الثالث الطالب أحمد مقتدى صابر(معهد كامل عودة الخاص بالجيزة) بنسبة 91.27%، وفي المركز الرابع جاءت الطالبة أية محمد عجور، (معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية) بنسبة 90.16%، في حين حصلت الطالبة منة الله محمد أحمد، ( معهد فتيات الشقر ببني سويف) على المركز الخامس بنسبة 90%. 

 

الأزهر الدكتور أحمد الطيب أوائل الثانوية الأزهرية معهد فتيات كفر الشيخ حبيبة السيد خليفة

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