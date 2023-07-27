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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آية هلال الرابعة في الثانوية الأزهرية: أشكر شيخ الأزهر لدعمه الطلاب وأتمنى مقابلته

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية

أعربت الطالبة المتفوقة آية هلال على عجور، عن سعادتها بنجاحها في  الثانوية الأزهرية بحصولها على المركز الأول (كفيف) على مستوى محافظة الدقهلية، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية، بمجموع 568 بنسبة مئوية 90.16.

 

 وقالت آية في تصريح لـ"صدى البلد": إنها تتمنى مُقابلة الإمام الأكبر الدكور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكدة أنه يهتم بالطلاب ويسخر لهم كل الخدمات التي تعين الطالب الأزهري على التفوق في الدراسة والحياة العملية أيضاً، وأن الإمام الأكبر حريص على نشر رسالة الإسلام الوسطية السمحة، ويحارب الفكر المتطرف، وأن مناهج الأزهر تدعو للتعايش مع الآخرين على اختلاف عقائدهم،منوهة بأنها تتمنى أيضًا الالتحاق بكلية اللغات والترجمة، وأن تواصل تفوقها في الجامعة وتكون مُعيدة وعضو هيئة تدريس في المستقبل.

 

وقدمت الطالبة المتفوقة آية هلال، الشكر لأسرتها لاهتمامهم بأمورها، موضحة أن والدتها وأختها الكبرى كانتا يساعداها في المذاكرة، ووالدها كان يقدم لها كل الدعم، متمنية أن تكون عضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة وأن تساعد ذوي الهمم.

 

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وتابعت: إنها حفظت القرآن الكريم كاملاً وعمرها نحو 10 سنوات، وتستمع بمذاكرة المواد الدراسية التي كانت تعتمد فيها على التسجيلات الصوتية والفيديوهات من خلال هاتفها المحمول، مما ساعدها على التفوق في الدراسة وتحقيق نتيجة مميزة في الثانوية الأزهرية، منوهة بأن مدة المذاكرة نحو 4 ساعات يومياً قبل الامتحانات، وأثناء الامتحانات كانت نحو 6 ساعات يوميا.

 

 

 

 

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