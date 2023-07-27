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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تحرك الكونجرس لعزل بايدن

جو بايدن
جو بايدن

أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن البيت الأبيض انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، بسبب فكرة بدء إجراءات المساءلة ضد الرئيس جو بايدن، وعزله، الأمر الذي قوبل بمقاومة حتى بين زملائه الجمهوريين.

ووصف البيت الأبيض، في تصريح لصحيفة “ذا هيل”، تصريحات مكارثي بأنها “حيلة سخيفة لا أساس لها من الصحة”.

واتهم رئيس مجلس النواب بنيّة مهاجمة بايدن بدلاً من مشاركته في حل قضايا مهمة.

ونقلت صحيفة “ذا هيل” عن البيت الأبيض قوله: “لكن بمجرد أن طرح مكارثي هذه الحيلة، قوبل بمقاومة من أعضاء حزبه وحتى من حزبه”.

وأشار البيت الأبيض إلى أن العديد من المشرعين الجمهوريين، بمن فيهم كين باك وريتشارد هدسون وتوني جونزاليس وآخرين، وصفوا فكرة مكارثي بأنها 'مسرح' وقالوا إنه لا أحد يتحدث عنها بجدية.

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وفي وقت سابق، قال مكارثي، إن مجلس النواب الأمريكي يستعد لعزل بايدن بسبب اشتباه في وجود مخططات فساد يديرها أفراد عائلته في الخارج. ومع ذلك، أوضح أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.

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