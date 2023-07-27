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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السعودية يفتتح الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق

سفير السعودية يتفقد
سفير السعودية يتفقد المعرض

افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة اليوم، الملتقى الدولي لخدمات البرامج السياحية والفنادق، ويستمر لمدة يومين، بمشاركة 50 شركة سعودية من مقدمي خدمات العُمرة والسياحة والنقل والطيران والفنادق، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات المصرية.

وتجوّل السفير نقلي في المعرض المصاحب للملتقى، واستمع إلى شرحٍ عن الخدمات التي تقدمها الشركات للمعتمرين والزائرين، ومن ضمنها الخدمات والبرامج التي تسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية لهم خلال زيارتهم للمملكة.

 ونوّه سفير خادم الحرمين الشريفين في تصريح له بالخدمات والتسهيلات المقدمة من الشركات السعودية المشاركة في الملتقى، مشيرا بأن ذلك يأتي في إطار ما تحرص عليه القيادة الرشيدة – أيدها الله - لتوفير كل ما من شأنه تسخير جميع الإمكانيات والتسهيلات، وتوفير الراحة لقاصدي بيت الله الحرام ولزوار المسجد النبوي وللمشاعر المقدسة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية لهم، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ولفت السفير نقلي النظر إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركات السعودية المقدمة للخدمات ونظيراتها المصرية المسوقة لها وذلك في ظل العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

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