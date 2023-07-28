في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

يحتفل العالم يوم 28 يوليو من كل عام باليوم الدولي للالتهاب الكبد

ولذلك نعرض لكم اليوم أعراض التهاب الكبد والنصائح الوقائية وفقا ل Hindustan Times



العلامات والأعراض الشائعة لالتهاب الكبد هي

- ضعف وتعب

استفراغ و غثيان

ألم البطن العلوي الأيمن

براز ملون من الطين

فقدان الشهية والبراز الرخو

حمى

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

حكة في الجسم



نصائح وقائية للكبد

يشارك الدكتور طيال بعض النصائح للوقاية من عدوى التهاب الكبد:

أثناء الاتصال الجنسي مع شخص مجهول الحالة الطبية ، استخدم دائمًا وسائل منع الحمل الجسدية.

لا تشارك الإبر أبدًا.

اخضع دائمًا لإجراء طبي من طبيب مسجل ومستشفى فقط.

يجب دائمًا شراء الدم من بنك الدم المسجل في حالة الحاجة إلى نقل الدم.

تأكد من أن حلاقك يجب أن يعقم أدواته قبل الحلاقة.

تجنب الحصول على وشم من البائعين غير المسجلين.

يجب أخذ لقاح التهاب الكبد B من قبل الجميع لمنع فرص الإصابة بالعدوى.

مارس الرياضة بانتظام للحفاظ على صحة الكبد.