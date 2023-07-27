تحذير عاجل من التعليم للطلاب قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحذيرا عاجلا قبل ساعات من اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تنبيه عاجل : أن 3 أغسطس المقبل ، هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة ، للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الثانوية العامة " الدور الأول" إلى الدور الثاني بالدرجة كاملة بسبب عذر قهري ، سواء اصابة داخل اللجنة في الدور الاول أو غياب بعذر

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الإدارات التعليمية فى المديريات بإستلام الأوراق والمستندات الخاصة بـ تأجيل امتحانات هؤلاء الطلاب للدور الثاني .

وعلى جانب آخر .. تستعد كنترولات الثانوية العامة لعرض نتيجة الثانوية العامة 2023 على وزير التربية والتعليم خلال الساعات المقبلة.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، أنه لم يحصل أي طالب على مجموع 100% فأكثر في نتيجة الثانوية العامة 2023 مثلما كان يحدث في بعض السنوات الماضية .

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المقرر أن يتم ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على موقع وزارة التعليم الاسبوع القادم

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه بعد الاعتماد الرسمي مباشرة ، يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني بدون دفع اي مصاريف إلكترونية