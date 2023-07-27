المتحدث باسم مجلس الوزراء: سنطفئ كل الإضاءات غير المهمة على الطرق

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد الكهرباء ستمتد إلى الإضاءات غير المبررة والتي لا نحتاج إليها على الطرق وسيجري إطفاؤها، مؤكدًا العمل على إقامة مباريات كرة القدم قبل أذان المغرب.

وأوضح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية بقناة "الحياة"،:" الفترة القادمة ستكون فترة الانقطاع معلومة بالساعة والمدة المحددة سواء بالنهار أو بالليل وسيكون هناك شفافية فى الإعلام ويخلق أريحية كبيرة بين المواطنين.

وأضاف،:" يوم الأحد من كل أسبوع سيعتبر يوم عمل من المنزل لموظفى الحكومة لترشيد الكهرباء باستثناء المتعاملين مع الجمهور.