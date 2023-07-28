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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أندرويد تودع العصفور الأزرق.. تغيير تويتر إلى X على متجر جوجل

Twitter
Twitter

خضع تويتر لمجموعة كبيرة من التغييرات خلال الفترة الماضية لدرجة صعب معها أن تعدها، الكثير منها أعاد تشكيل النظام الأساسي، كل هذه التغييرات كانت تحت قيادة المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك. 

بعد إعلان مفاجئ عن تغيير شعار تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع ، ألغت خدمة وسائل التواصل الاجتماعي اسم  Twitter  وشعار العصفور الأزرق الشهير إلى الأبد، وبدأت علامة  X التجارية الجديدة تسيطر وتنتشر عبر مختلف أنظمة التشغيل ، لتشمل مؤخرا تطبيق  تويتر  مع نظام أندرويد وبعض المقابض الرسمية لتويتر على منصتها التي تغيرت من twitter إلى علامة  إكس.

Twitter 

إذا جربت أن تكتب كلمة Twitter في شريط بحث متجر جوجل Google Play ، فستكتشف الآن تطبيق X الذي تم تغيير علامته التجارية مع إعادة تسمية المطور إلى X Corp لينتهي تويتر إلى الأبد من الوجود.

 تتضمن قائمة التطبيق X التي تم تجديدها بالكامل وصفًا جديدًا للمنتج مع لقطات شاشة محدثة. ومع ذلك ، فإن هذه التغييرات لم تصل حتى الآن إلى التطبيق المثبت على أجهزة الأندرويد، والذي لا يزال يُطلق عليه Twitter مع وجود رمز الطائر.

حتى الآن لم يخضع تطبيق Twitter Lite لأجهزة أندرويد منخفضة الجودة لأي تغيير ويبدو أنه سيكون في مرحلة لاحقة بعد تغيير التطبيق النسخة الرئيسية المحملة على معظم الأجهزة. علاوة على ذلك خضعت العديد من مقابض Twitter الرسمية أيضًا لعملية إعادة تسمية مماثلة. 

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X هو العنوان الرسمي الجديد لتويتر،وبالتالي أصبح اسم تويتر بلو باسم X Blue وذلك بالرغم من أن علامة الإكس سوداء قائمة كما هي بلا تغيير في اللون. الأمر نفسه ينطبق على حساب الدعم الرسمي على تويتر والمطورين وقنوات واجهة برمجة التطبيقات، يبدو أن هذا التغيير يحدث تدريجيًا لأن العديد من صفحات Twitter ، وخاصة أقسام الدعم، لا تزال تستخدم الاسم القديم.

يعتزم ماسك تحويل Twitter X إلى تطبيق فائقمختلف عن باقي التطبيقات الأخرى مع إدخال الخدمات المصرفية، ووجود متجر شامل لأشياء مثل الخدمات المالية والمحتوى الطويل وحتى مكالمات الفيديو. يحاول ماسك من خلال X إلى تكرار تجربة  WeChat في الصين.

تويتر متجر جوجل Google Play Google جوجل

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