تردد القناة المفتوحة لإذاعة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في بطولة كأس العرب

تتجه أنظار جماهير فريق الزمالك لمتابعة مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري في إطار منافسات الجولة الأولي من كأس الملك سلمان “كأس العرب ” .

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد المنستيري علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف اليوم الجمعة 28 يوليو في تمام الساعة السادسه مساء بتوقيت القاهرة .



وتذاع مباراة الزمالك عبر القناة الرياضية السعودية SSC Sport

كما تذاع عبر قناة الوطنية التونسية المفتوحة على النايل سات

تردد قناة الوطنية التونسية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

معدل الاستقطاب رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مفتوحة