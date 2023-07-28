زوجة نجم الزمالك السابق تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

شاركت ميرڤا النقاز زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت زوجة النجم التونسي بملابس صيفية جريئة ، واعتمدت مكياجها الجذاب مع تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر المنسدل .

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.