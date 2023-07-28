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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك السابق تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

ميرڤا النقاز
ميرڤا النقاز

شاركت ميرڤا النقاز زوجة حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لها جديدة.

وظهرت زوجة النجم التونسي بملابس صيفية جريئة ، واعتمدت مكياجها الجذاب مع تسريحة شعر بسيطة بشعرها الاشقر المنسدل .

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.

IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٥١٢١٨
IMG_٢٠٢٣٠٧٢٧_٠٥١٢١٨
ميرڤا النقاز اطلاله جريئه زوجة حمدى النقاز الزمالك

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