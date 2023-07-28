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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تثير الجدل بصورها الجريئة في البانيو

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

أثارت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية ضجة واسعة بعدما نشرت عدة صور من أحدث ظهور لها في البانيو، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

 وبدت "لاميتا" باطلالة مثيرة وملابس لافتة، حيث ارتدت مايوه جريء ومكشوف، ما عكس أنوثتها، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها ينسدل على كتفيها، مع ماكياج صاخب واكتفت بوضع احمر الشفاة باللون الوردي ما عكس جمالها ورقتها.

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

آخر أعمال لاميتا فى السينما
وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا هو مسلسل "بنت من دار السلام" والتى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الإعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

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لاميتا فرنجية في البانيو اجازتها الصيفية اطلاله جريئه

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