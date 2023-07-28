محامي كهربا يثير الجدل بصور مع حسين الشحات وإمام عاشور

شارك أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا متابعيه صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر المستشار القانوني برفقة لاعبي النادى الأهلي حسين الشحات وإمام عاشور ومحمود كهربا، وهو ما أثار الجدل حوله.

وتعادل فريق الأهلي مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على استاد برج العرب، ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، على استاد الكلية الحربية.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.