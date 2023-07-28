بهذه الصورة | بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله بعد مفاوضات الأهلي وبيراميدز

أثار محمد رضا بوبو نجم نادي فيوتشر الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في ظل الأنباء عن مفاوضاته مع الأهلي وبيراميدز بضمه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر بوبو صورة له من داخل سيارته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وهو يشير ببصمة فى الإصبع فى اشارة له بتوقيعه لأحد الأندية.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد أن المفاوضات بين الأهلي وفيوتشر، بشأن انتقال محمد رضا بوبو لصفوف القلعة الحمراء، قد تجمدت خلال الوقت الحالي، بسبب عدم الاتفاق المالي بين الطرفين، ويتواجد اللاعب حاليا ضمن حسابات فريق بيراميدز.