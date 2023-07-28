بعد 6 سنوات.. جريندو يغادر المصري إلى محطة جديدة

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النادي المصري الشكر لمهاجمه محمد عبد اللطيف جريندو وذلك بعد نهاية تعاقده مع المصري بنهاية الدوري للموسم الحالي 2023/2022.



كان جريندو قد انضم للمصري مطلع موسم 2018/2017 قادما من فريق اف سي مصر " زد حاليا " حيث تألق بين صفوف المصري على مدار تلك السنوات التي شهدت احتلال المصري للمركز الثالث موسم 2018/2017 والمركز الرابع موسم 2019/2018 والمشاركة في البطولات الكونفيدرالية الأفريقية لعدة مواسم وكذلك المشاركة في بطولة السوبر المصري عام 2018 بالامارات والوصول كذلك إلى نهائي كأس الرابطة الموسم الحالي.