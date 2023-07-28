عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 6 سنوات.. جريندو يغادر المصري إلى محطة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النادي المصري الشكر لمهاجمه محمد عبد اللطيف جريندو وذلك بعد نهاية تعاقده مع المصري بنهاية الدوري للموسم الحالي 2023/2022.

المصري يودع المعارين عقب إنتهاء بطولة الدورى العام

تعرف على تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ المصري بقيادة على ماهر


كان جريندو قد انضم للمصري مطلع موسم 2018/2017 قادما من فريق اف سي مصر " زد حاليا " حيث تألق بين صفوف المصري على مدار تلك السنوات التي شهدت احتلال المصري للمركز الثالث موسم 2018/2017 والمركز الرابع موسم 2019/2018 والمشاركة في البطولات الكونفيدرالية الأفريقية لعدة مواسم وكذلك المشاركة في بطولة السوبر المصري عام 2018 بالامارات والوصول كذلك إلى نهائي كأس الرابطة الموسم الحالي.

المصري أخبار رياضة بورسعيد التواصل الاجتماعي الكونفيدرالية الإفريقية السوبر المصري النادي المصري مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحدد فئات الموظفين المستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة سارة خلال ساعات بعد أيام اللهيب

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أخيرا.. الإعلان عن الموعد النهائي لسداد غرامة كهربا لـ الزمالك

700 جنيه| مفاجأة صادمة بأسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

قطع الكهرباء ساعتين والمباريات بالنهار ولا عمل يوم الأحد| قرارات عاجلة من الحكومة طوال أغسطس

انتصار .. حكم جديد ينصف الأهلي على لاعبة الزمالك ووالدتها

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

ترشيحاتنا

تعليق قوي من بركات على بيان الوداد ضد محمود البنا

احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد تحذر مواطنين هذه الدولة العربية من الطقس

بعد الخسارة في البطولة العربية.. بركات يعلق على استقالة حسام البدري من الصفاقسي

شديد الحرارة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيراتها في هذه المناطق

بركات يوجه رسالة لنجم الأهلي بعد رحيله عن الفريق

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الجو اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. أعراض التهاب الكبد ونصائح وقائية للحماية من المرض

الموهبة والجمال عنوانها.. أبرز إطلالات هبة مجدي في عيد ميلادها| صور

مقطع فيديو لطفل رضيع يحظى بملايين المشاهدات لسبب صادم.. شاهد

العدوى الفيروسية في فصل الصيف تشير إلى الإصابة بـ"كورونا".. تفاصيل

فيديو

«مستحملتش الصدمة».. نقل والدة محمد الشيبي إلى المستشفى بعد صفعة حسين الشحات «فيديوجراف»

رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون المشترك

وزير الدفاع يلتقى مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

عقوبة في انتظار لاعب بيراميدز.. حسن الشحات يرد على دعوى الشيبي بأدلة مصورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ