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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي.. الزمالك سيتخطى الاتحاد المنستيري بثلاثية و5 نجوم أوراق رابحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

علق أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق على حظوظ فريق الزمالك في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقرر إقامتها اليوم الجمعة في إطار منافسات المجموعة الثالثة فى البطولة العربية للأندية.


وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الزمالك اليوم الجمعة، أمام الاتحاد المنستيري التوني في بطولة كأس الملك سلمان في المملكه العربية السعودية.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من الاتحاد المنستيري بطل تونس، والنصر السعودي، والشباب السعودي.
قال أحمد نخلة عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: 
كأس الملك سلمان للأندية هى بطولة مهمة جدا وفريق يمثل مصر ونتمني تحقيق الفارس الأبيض الفوز أمام نظيره الاتحاد المنستيري اليوم.  
أضاف: مجموعة الزمالك قوية جدا تضم النصر والشباب من السعودية والاتحاد المنستيري التونسي وتلك الفرق تمتلك اسكواد لاعبين على أعلي مستوي وصفقات بقيمة مالية كبيرة.
تابع: الزمالك أقوي من الاتحاد المنستيري التونسي ولاعبو الفارس الأبيض قادرون على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لاسيما وان الفريق بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو دخلوا فى مرحلة التركيز والاغلاق على أنفسهم خلال الفترة الأخيرة.
استطرد: طريقة لعب أوسوريو بدأ من خلالها على التركيز في الايجابيات داخل نادي الزمالك وظهر ذلك فى المباريات الأخيرة من المسابقات المحلية. 

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أوراق رابحة فى الزمالك 

وقال أيضا: فريق الزمالك يمتلك قوام قوي مثل زيزو وشيكابالا ونادي وسيف الدين الجزيري وأحمد فتوح الذين يمرون بحالة جيدة في الفترة الأخيرة.
وزاد : أتمني فريق الزمالك يفوز بنتيجة ثلاثة أهداف امام الاتحاد المنستيري فى ضربة البداية لارسال رسالة قوية الي فرق البطولة العربية بأن الفارس الأبيض يشارك في البطولة العربية من أجل تحقيق الفوز باعتباره القطب الثاني للكرة المصرية رفقة النادي الأهلي. 
واختتم حديثه قائلا: الزمالك فريق كبير جدا ويمتلك قاعدة عريض من الجماهير واتمني لهم التوفيق في البطولة العربية.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري 

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية «كأس الملك سلمان» اليوم الجمعة 28 يوليو 2023 في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة بين الزمالك والاتحاد المنستيري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر  القناة الرياضية السعودية "إس إس سي".
 

الزمالك الاتحاد المنستيري البطولة العربية للأندية أحمد نخلة النصر أوسوريو زيزو

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