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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تقدم خدماتها لـ53 ألف مواطن

فعاليات المبادرة
فعاليات المبادرة الرئاسية " 100 يوم صحة " بأسوان

تحت شعار" معاك من أول يوم" تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بمديرية الصحة وإداراتها المختلفة لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة ".

وتستهدف المبادرة إجراء الكشف الطبى والعلاجى بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بواقع 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم. 

نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع الممشى السياحي بمدينة أبو سمبل

وحدة حياة كريمة تتابع المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أسوان

المبادرة الرئاسية 

وأكد المحافظ على أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين فى أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم ، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها فقط على المنشآت الصحية فقط ، فى ظل التنسيق المستمر مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار. 

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن فعاليات حملة " 100 يوم صحة " أسفرت جهودها حتى الآن عن فحص 53 ألف و 613 مواطن ومواطنة من بينهم فحص 14 ألف و 813 سيدة ضمن صحة المرأة ( زيارة أول مرة ، وزيارة دورية عارضة ) ، بالإضافة إلى فحص السمع لحديثى الولادة بواقع 2346 طفل.

وحدة حياة كريمة تتابع المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية بقرى أسوان

إطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة "أسوان العلم الأخضر" للتعريف بالقضايا البيئية

100 يوم صحة 

ولفت إيهاب حنفى إلى أنه توازى مع ذلك فحص 33 ألف و 545 مواطن من أصحاب الأمراض المزمنة ، و 1839 سيدة ضمن دعم صحة الأم والجنين ، فضلاً عن 2088 من المقبلين على الزواج .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإزالة 21 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 18 ألف و 605 م 2 ، وذلك بمنطقة الناصرية بنطاق حى شرق حيث كانت الحملة برئاسة محمد حسين نائب رئيس المدينة ، فضلاً عن الفنيين والعاملين بنطاق حى شرق ، وأيضاً قسم المتغيرات المكانية مدعومين بالمعدات الثقيلة بمعاونة الجهات الأمنية بقيادة مساعد مدير أمن أسوان. 

وهو الذى توازى مع قيام حى جنوب برئاسة علاء الدين آدم بمتابعة أعمال الصيانة وتركيب كشافات ليد موفرة لترشيد الإستهلاك بالمنطقة المحيطة بجهاز شئون البيئة ، وتم أيضاً تنظيم حملة على النباشين بطريق السادات ومصادرة ثلاثة فوامات للنباشين ، وكذا مصادرة إحدى عربات الكارو لأحد النباشين ، وتم كذلك متابعة أعمال صيانة البلدورات والأرصفة ، وأعمال النظافة والكنس بنطاق الحى تحت إشراف نائب رئيس المدينة. 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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