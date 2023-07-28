القبض على قاتل شقيقه في الإسماعيلية لخلافات مادية بينهما

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة القبض علي قاتل شقيقه بقرية أبو عطوة بدائرة المركز، بالإضافة إلي التحفظ علي السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وتلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد القبض علي شاب في العشرينيات من العمر، بتهمة قتل شقيقه ظهر امس الخميس بسبب خلاف مادي بينهما.

ضبط المتهم

وتلقي العميد محمود العزازي مأمور مركز الاسماعيلية، يفيد نشوب مشاجرة بين شاب وشقيقه بقرية ابو عطوة، اصيب فيه احدهما بطعنات وجروح نافذة في البطن.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بسيارة إسعاف الي مكان الحادث نقلت الشاب الي المستشفي في حرجة الا انه توفي متاثرا باصابته.

كمين لضبط المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء سيد نصر الله ومصطفي العدوي، ومنان صلاح ومحمود طارق في تحديد هوية المتهم وتحديد أماكن تحركاته، قبل هروبه من دائرة للمركز.



وحددت مأمورية لضباط المباحث الجنائية في مركز الاسماعيلية اماكن تردد المتهم بعد ارتكابه للجريمة وتمكنت من ضبطه قبل الهروب خارج مدينة الاسماعيلية.