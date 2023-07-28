ريال مدريد يعلن إعارة مدافعه إلى ألافيس

أعلن نادي ريال مدريد إعارة مدافعه رافا مارين إلى صفوف ديبورتيفو ألافيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: "اتفق نادي ريال مدريد مع نادي ديبورتيفو ألافيس على انتقال اللاعب رافا مارين على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024".

وكان ريال مدريد أعلن رحيل العديد من نجومه خلال الصيف الحالي، أبرزهم النجم الفرنسي كريم بنزيما وماركو أسينسيو وإيدين هازارد.

ويستهل ريال مدريد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإسباني بمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية، 13 أغسطس المقبل.

ويقام كلاسيكو الدور الأول بين برشلونة وريال مدريد يوم 29 أكتوبر في الجولة الـ11 من المسابقة، بينما يقام لقاء الدور الثاني بين قطبي إسبانيا يوم 21 أبريل في الجولة 32.