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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انتقاله للأهلي السعودي.. أرقام وإنجازات تزين مسيرة رياض محرز مع السيتي

رياض محرز
رياض محرز

بعد مسيرة ذهبية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قرر النجم الجزائري رياض محرز العودة لأحضان الوطن العربي عبر بوابة الدوري السعودي، إذ أعلن نادي أهلي جدة، اليوم الجمعة، تعاقده مع محارب الصحراء بعقد يمتد حتى 2027.

وبات رياض محرز ثالث صفقة عالمية لنادي أهلي جدة السعودي بعد السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

 

أرقام رياض محرز مع السيتي


سجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي الإنجليزي.

إجمالا، فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وثلاثة كأس كاراباو وتوج بكأس الدرع مرتين، وأخيرا دوري أبطال أوروبا.

وساهم رياض محرز في تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم المنقضي 2022-2023.

رياض محرز مانشستر سيتي الدوري السعودي محرز اهلي جدة

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