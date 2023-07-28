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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يفتتحان مسجد الكويت بـ أكتوبر.. صور

افتتاح مسجد الكويت
افتتاح مسجد الكويت

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسجد "الكويت" بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ اكتوبر.

حضر افتتاح المسجد ، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار الدكتور نايف الطيار، مستشار السفير الكويتي ، نائبًا عن السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور صبري الغياتي مدير الدعوة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، والمستشار/ حسن الصغير بمجلس الدولة.

وألقى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خطبة الجمعة تحت عنوان: "القرآن الكريم كتاب رحمة للعالمين".


يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى ، حيث تم افتتاح ( 16 ) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 / 2023 م حتى تاريخه ( 35 ) مسجدًا منها ( 28 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 7 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

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الأوقاف الجيزة الكويت مسجد وزير الاوقاف محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيز الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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