تعليم الفيوم: تنظيم ورش عمل فنية بالمركز الاستكشافي للتكنولوجيا

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا عدد من ورش العمل بالمركز، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا زارة التربية والتعليم بالفيوم تحت إشراف أ. فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي ، وفريق العمل.



شملت ورش العمل، ورشة عمل علمية - الزواحف للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية ، و ورشة عمل تعلم مهارات الرسم ( باستخدام الألوان الأساسية وتكوين ألوان ثانوية ) ، وورشة عمل تكوين الروبوت باستخدام الأكواد ولغة البرمجة، و ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( التعرف على البرمائيات، عمل نشاط فني ، العاب تنمية مهارات التركيز).

و تقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل خلال فترة النشاط الصيفي بالمركز .

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