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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الفيوم: تنظيم ورش عمل فنية بالمركز الاستكشافي للتكنولوجيا

اطفال الفيوم اثناء
اطفال الفيوم اثناء ورش العمل

نظم المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا عدد من ورش العمل بالمركز، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل والمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا زارة التربية والتعليم بالفيوم  تحت إشراف أ. فاتن خشت مدير المركز الاستكشافي ، وفريق العمل. 


شملت ورش العمل، ورشة عمل علمية - الزواحف للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية  ، و ورشة عمل تعلم مهارات الرسم ( باستخدام الألوان الأساسية وتكوين ألوان ثانوية )  ، وورشة عمل تكوين الروبوت باستخدام الأكواد ولغة البرمجة، و ورشة عمل استكشافية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولى اشتملت على( التعرف على البرمائيات، عمل نشاط فني ، العاب تنمية مهارات التركيز).

 

و تقدمت الدكتورة أماني قرني، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل خلال فترة النشاط الصيفي بالمركز .

 

 

تعليم الفيوم يتابع اختبارات القبول بمدرسة الضبعة في مركز التطوير التكنولوجي

 

 

 

 

تعليم الفيوم: ورش عمل فنية وعلمية خلال النشاط الصيفي بالمركز الاستكشافي للعلوم

 

 

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