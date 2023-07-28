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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تبرز قوامها الممشوق بـ فستان مجسم

مي سليم
مي سليم

اعتادت الفنانة مى سليم على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها المواكبة لأحدث صيحات الموضة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت مى سليم بإطلالة أنثوية جذابة، مزجت بين البساطة والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، بدون أكمام، مصمم من قماش ناعم، عكس الفستان قوامها الممشوق.

أحدث أعمال مي سليم 
 
أحدث أعمال الفنانة مي سليم، مشاركتها في مسلسل تلت التلاتة من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والذي تم عرضه في رمضان 2023، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم صلاح عبد الله ومحمد القس، ومي سليم، والراحل مصطفى درويش، وليلى أحمد زاهر وإخراج حسن صالح.

أحداث مسلسل تلت التلاتة

وتدور أحداث المسلسل 3 توأم تجسد شخصيتهم الفنانة غادة عبد الرازق، وتتعرض غادة عبد الرازق إلى الخيانة حيث يقع زوجها في حب الفنانة مي سليم وتكتشف خيانته لها وتحاول الانتقام منه، كما تدور أحداث المسلسل أيضًا حول تأثير الأدوية النفسية التي تتناولها الفنانة غادة عبدالرازق وعلاقتها بزوجها، ومدى تأثير هذه الأدوية الذي من الممكن أن يصل إلى حد الإدمان.

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IMG_٢٠٢٣٠٧٢٨_١٢١٦٢٥

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