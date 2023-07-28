الطب الوقائى بصحة الفيوم: تحرير 51 محضر وإعدام 70 كيلو خضر وفاكهة

قامت ادارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بالفيوم ، بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتوراحمد الأنصاري -محافظ الفيوم وفى اطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وفى اطار تعليمات الدكتورحاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال الاسبوع الماضى ، بقيادة الدكتورمحمد عبد التواب بتكثيف مرور فرق ادارة مراقبة الاغذية على الاسواق والمحلات والمنشآت الغذائية .



وأوضح الدكتور احمد قرنى مدير ادارة الاغذية انه تم خلال اسبوع (من الاحد 16 يوليو وحتى السبت 22 يوليو) المرور على 81 منشأة وتم سحب 20 عينة كما تم تحرير 51 محضر بينما تم اعدام 70 كيلو خضر وفاكهة و74 لتر مشروبات غير مطابقة للمواصفات وتم التوصية بإيقاف التشغيل لعدد 7 منشآت



وأكد مختار حسين مراقب عام الاغذية بالمديرية بان الحملات مستمرة فى جميع انحاء المحافظة عن طريق فرق مراقبة الاغذية بالمديرية و جميع الادارات تنفيذا للتعليمات