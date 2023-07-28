زوجة نجم الأهلي تخطف قلوب متابعيها .. صور

خطفت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، نجم الأهلي، الأنظار بأناقتها المعتادة الممزوجة بالبساطة لتنال إعجاب متابعيها وجمهورها.

وبدت هدير بإطلالة كاجوال جذابة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجًا ناعما مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر، في الشفاه.

وتتميز زوجة عمرو السولية برشاقتها اللافتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

يلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام الداخلية في ثمن نهائي كأس مصر، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 30 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر ، على استاد الكلية الحربية.

وكان الأهلي قد فاز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة الكأس، قبل أن يعود إلى مسابقة الكأس عقب الانتهاء من خوض مبارياته المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.