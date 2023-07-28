"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "فيسكو" (FESCO)، أندريه سيفيريلوف، أن "فيسكو" التي تعد أكبر شركة شحن في روسيا، تستخدم الدرهم الإماراتي كعملة دفع مع عملاء لها.

وردا على سؤال حول مدى استخدام "فيسكو" للدرهم الإماراتي في تعاملاتها، قال سيفيريلوف، في حديث لروسيا اليوم، على هامش مشاركته في قمة "روسيا - إفريقيا" المنعقدة في سان بطرسبورج: "نحن نقوم بذلك فعليا. نحن نعمل بكثافة بالدرهم وغيره من العملات. والتسويات مريحة ومقبولة وتعمل بالفعل".

و أشار إلى أن "فيسكو" مهتمة بإطلاق مسارات شحن جديدة إلى الدول الإفريقية، بما في ذلك شمال إفريقيا: الجزائر والمغرب وتونس.

ولفت إلى أن "فيسكو" أطلقت خط شحن مباشر بين روسيا ومصر، بين ميناء دمياط المصري وميناء نوفوروسيسك الروسي.