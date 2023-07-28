بعد الفوز على المنستيري برباعية.. أحمد حسن يتغزل فى نادي الزمالك

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري التونسى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، علي استاد مدينة الملك فهد فى الطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك " الزمالك يبدع ويمتع في كأس الملك سلمان للأندية العربية، رباعية نظيفة من الفارس الأبيض في مرمى الاتحاد المنستيري🔥".

ويلتقى الزمالك مع فريق الشباب السعودي يوم31 يوليو الجاري على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب فريق الزمالك ضمن مجموعة قوية، تضم معه كلا من: الاتحاد المنستيري التونسي، وفريق النصر السعودي، وفريق الشباب السعودي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.