البيان الختامي لقمة روسيا وأفريقيا يؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

عبر البيان الختامي لقمة روسيا - إفريقيا عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية.

وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الكرملين، اليوم الجمعة : “نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي”.

وأكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي الذي يُمارس ضد قيادات الدول الثالثة، لإجبارها على الانضمام لسياسة العقوبات، أو للتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.