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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا بعد الفوز على المنستيري برباعية: نريد الرد على المشككين

شيكابالا
شيكابالا

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على  الاتحاد  المنستيري التونسى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، علي استاد مدينة الملك فهد فى الطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة للبطولة العربية.


وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح على لسان شيكابالا: الزمالك يشارك في البطولات للفوز بها، ونريد الرد على المشككين من خلال هذه البطولة".

ويلتقى الزمالك مع فريق الشباب السعودي يوم31 يوليو الجاري علي ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب فريق الزمالك ضمن مجموعة قوية، تضم معه كلا من: الاتحاد المنستيري التونسي، وفريق النصر السعودي، وفريق الشباب السعودي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة العربية في النسخة الحالية 10 ملايين دولار ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصري وفق ما أعلنه الاتحاد العربي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي.

 

شيكابالا البطولة العربية الاتحاد العربي لكرة القدم الاتحاد المنستيري

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