عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجل راغب علامة يسانده في حفل العلمين من خلف الكواليس .. صور

حفل راغب علامة
حفل راغب علامة

حرص خالد علامة نجل المطرب راغب علامة علي التواجد مع والده في حفل مهرجان العلمين الجديدة.

وحرص خالد على مساندة والده والوقوف خلف الكواليس بصحبة عمه خضر علامة، كما قام راغب علامة بتقديم التحية له على المسرح وقام بتقبيله.

افتتح راغب حفلته بأغنية اللي باعنا خسر دلعنا والتي تفاعل معها الجمهور خاصة مع ظهوره بنيولوك جديد تماما عما اعتاد الظهور به


ويحيي كل من راغب علامة ونانسي عجرم حفلا يوم ٢٨ يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.


طرحت الشركة المنظمة لحفل نانسي عجرم وراغب علامة بالعلمين الجديدة التذاكر بأكثر من فئة عبر موقعهم الرسمي استعدادا لإقامة الحفل يوم 28 من شهر يوليو الجاري.


وجاءت أسعار التذاكر بأسعار متفاوته، وتأتي الفئة الأولى بمبلغ 35000 جنيه لعدد 10 أفراد، فيما تأتي الفئة الثانية بملغ 750 جنيها أما الفئة الثالثة بـ650 جنيها أما الفئة الرابعة والأخيرة بـ250 جنيها.

 

ويعتبر حفل راغب علامة ونانسي عجرم هو ثاني حفلات مهرجان العملين الجديدة فى دورته الأولى ويحيى أولى هذه الحفلات تامر حسني مساء غدا الجمعة.
 

أخر حفلات راغب علامة
 

وأحيا النجم راغب علامة والنجمة إليسا، حفلا غنائيا في لبنان 30 يونيو الماضي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث قدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

 

أحدث أغاني راغب علامة

وانتهى النجم راغب علامة من تصوير أغنيته الجديدة "في كتير حلوين" في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل، لتكون عودة للنجم اللبناني إلى تقديم أغاني جديدة، بعد ما يقرب من عام من آخر أغنية طرحها بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

 

حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
حفل راغب علامة
راغب علامة خالد علامة العلمين الجديدة مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد| شوف درجاتك

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأوكرانية: سندخل شبه جزيرة القرم قريبا

قبل أولمبياد باريس.. "كاف" يصدم المنتخب الأولمبي بقرار عاجل

عاصمة العالم في الطاقة الشمسية.. ماذا فعلت مصر لتحتل المركز الرابع دوليا؟

شايلة في نفسي| ليلا المغربية تكشف موقفا صادما مع سميرة سعيد

بسبب فاتورة مياه .. عاطل يطعن جاره في الجيزة

رئيس الإمارات يتلقى هاتفياً تعازي عدد من القادة بوفاة سعيد بن زايد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 سلالات لفيروس التهاب الكبد .. وكيف ينتقل كل منها؟

نجل راغب علامة يسانده في حفل العلمين من خلف الكواليس .. صور

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم وطرق علاجه بالأعشاب الطبيعية

مارسيل دوشامب.. إسهامات مبتكرة في نهضة الفن الأوروبي خلال القرن العشرين|صور

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ