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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان يحذر من عملية كبري للجيش الإسرائيلي في جنين

صدى البلد

علق الإعلامي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على استعداد قوات الاحتلال لشن عملية على فلسطين.

وقال خلال تقديم برنامجه" مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الجمعة، إنه تم إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهة بعض من المستوطنين الذين كانوا يريدون العودة إلى أحد البلدان الفلسطينية التي تم إجلاؤهم منها مسبقًا.

وأكد رشوان، أن جيش الاحتلال يستعد لعملية عسكرية كبرى ضد الجهاد الإسلامي في شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين ومخيماتها.


وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم أربعة فلسطينيين واقتحمت إحدى المدارس الفلسطينية وحطمت بعض محتوياتها.

وأشار إلي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت مداهمات وتفتيش للمنازل في محافظة الخليل وقامت باعتقال شابين فلسطينيين.
 

الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي ضياء رشوان ETC المنسق العام للحوار الوطني قوات الاحتلال الإسرائيلي مصر جديدة

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