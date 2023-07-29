بشير عبد الفتاح: مصر بدأت منذ 2014 هيكلة السياسة الخارجية وتنويع الشراكات

قال الدكتور بشير عبدالفتاح الكاتب والباحث السياسي، إن مصر منذ 2014 بدأت تعيد هيكلة سياستها الخارجية بتنويع الشراكات، ولم نعد مرتبطين بقوة عظمى بعينها.



وأشار خلال حواره بقناة “النهار”، إلي أنه يحسب للدول الإفريقية أنها كانت حاضرة في مشهد الأزمة الروسية والأوكرانية وقدمت مبادرة، وللمرة الأولى يوجد صوت إفريقي يطرح مبادرة لحلحلة أزمة دولية.

وأكد بشير عبدالفتاح أنه دائما العالم هو من يطرح مبادرات لإفريقيا، موضحًا أن المبادرة الإفريقية مدفوعة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة، لكنه يحسب لإفريقيا هذه الخطوة الإيجابية، لكنها ليست كافية لإنهاء الحرب، لأن المفتاح في يد الولايات المتحدة، التي ورطت أوروبا معها.

ونوه إلي أن بوتين يريد استعادة روسيا كقوة عظمى، والولايات المتحدة أرادت عرقلة ذلك، مضيفا: "الولايات المتحدة الأمريكية لو لديها رغبة في وقف الحرب لفعلت، لأنها في يدها مفتاح الحل للأزمة الأوكرانية لو أرادت".