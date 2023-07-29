زيلينسكي: ضربة صاروخية روسية تصيب مجمعا سكنيا وآخر أمنيا في دنيبرو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ضربة صاروخية روسية أصابت أمس الخميس، مجمعا سكنيا ومبنى لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة دنيبرو بوسط البلاد.

وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن خمسة أشخاص أصيبوا وإن خدمات الطوارئ أكملت عملية البحث في كل شقة في المنطقة.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق المراسلة تيليجرام "دنيبرو. مساء الجمعة. إصابة مبنى سكني متعدد الطوابق ومبنى لجهاز الأمن الأوكراني. مرة أخرى، الإرهاب الصاروخي الروسي".

ولم يذكر زيلينسكي أي تفاصيل أخرى في تدوينته. ولم يتضح عدد الصواريخ المستخدمة أو مدى قرب المبنى الأمني من المبنى السكني.

وقال أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي إن المسافة ليست كبيرة بين المبنيين. وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي أنقاضا تناثرت في فناء مجمع سكني كبير.

وقال زيلينسكي إنه عقد اجتماعات طارئة مع جهاز الأمن الأوكراني ووزارة الشؤون الداخلية وخدمات الطوارئ ومسؤولين محليين.