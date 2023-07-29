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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة موجعة للإرهاب.. القبض على قيادي كبير بتنظيم داعش في العراق

العراق - علم
العراق - علم

ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على المدعو "أبو حارث بغداد" مسؤول (فرقة القادسية) لتنظيم داعش الارهابي.

وفي بيان لها؛ ذكرت  خلية الإعلام الأمني العراقي   إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن من إلقاء القبض على الإرهابي المدعو أبو حارث بغداد (مثنى محمد جبار عفريت) أحد أخطر قيادات داعش، والذي انتمى لصفوف الجماعات الإرهابية في العام ٢٠٠٥ وعمل ضمن مفارز بغداد، لينتقل في العام ٢٠٠٧ للعمل مفارز أخرى لزراعة العبوات الناسفة والاغتيالات في العاصمة، وفي العام ٢٠٠٩ انتقل الى محافظة نينوى وانضم لداعش كقائد لما يسمى فرقة القادسية".

وقال البيان، أيضا "بعد هزيمة داعش في العام ٢٠١٧ تم إشاعة خبر مقتله في محاولة لإيقاف الملاحقات القانونية بحقه، وفي العام ٢٠١٩ حاول دخول العاصمة بغداد باسم مستعار وهوية مزورة، وأُلقي القبض عليه وفق مذكرة قضائية وبكمين محكم استمر لعشر ساعات متواصلة بتاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ ليتم تسليمه الى الجهات المختصة أصولياً. 

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