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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم برشلونة يعرب عن ندمه بعد رفضه الانتقال للدوري السعودي

فريق برشلونة
فريق برشلونة

أكد تقرير صحفي، أن الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، نادم على إهدار فرصة الانضمام للدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن فرانك كيسي نادم على رفض عرض أهلي جدة، للانضمام إلى صفوفه في الصيف الحالي.

وأضافت الصحيفة، أن كيسي يريد اللعب في الدوري الإنجليزي لكن لم يصله إلى الآن أي عروض، لذلك يبحث عن عرض سعودي آخر.

وأشارت إلى أن كيسي يرفض العودة إلى الدوري الإيطالي مجددا رغم وجود اهتمام من جانب يوفنتوس وإنتر ميلان.

وانضم كيسي، إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع إيه سي ميلان الإيطالي.

ووفقا لتقارير صحفية فإن برشلونة استقر نهائيا على بيع فرانك كيسي للاستفادة ماليا من وراء رحيله في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

برشلونة فرانك كيسي اهلي جدة الدوري الإنجليزي الدوري الايطالي

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