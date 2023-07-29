اتفاقية الحبوب.. أحمد حمدي: روسيا تصدر القمح لـ6 دول أفريقية بالمجان

علق الكاتب الصحفي أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم من سان بطرسبرج على توقيت القمة الروسية الأفريقية، قائلا إنه توقيت مهم ومناسب جدا لانعقاد هذه القمة خاصة فى ظل الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ومواجهة العالم مشكلات عديدة منها مشكلة الغذاء، ولأن العالم أجمع يعرف جيدا التداعيات الكثيرة الناتجة من الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا نظرا لما يتعلق بأتفاقية الحبوب.



وأكد حمدي خلال مداخله هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية" صدى البلد"، أن العالم يعاني من أزمة كبيرة في نقص الحبوب، ولكن الجانب الروسي تعامل بذكاء شديد في هذا الجانب وقدم طرحا مهم في اليوم الاول لأنعقاد القمة، سواء في تسهيل وصول وتصدير القمح الروسي لعدد من الدول الإفريقية، ولفت حمدي إلى أن الرئيس الروسي أعلن ذلك القرار بشكل واضح، وسوف يتم تصدير الحبوب ل ٦ دول أفريقية "بشكل مجاني".

قدمت روسيا اوراقا تثبت جديتها في تنفيذ وعود للجانب الأفريقي

وأوضح محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، أن أفريقيا أصبحت قبلة للعديد من الدول العظمي للأمم المتحدة الإتحاد الأوروبي، وقدمت روسيا اوراقا تثبت جديتها في تنفيذ وعود للجانب الأفريقي، وهذا يتم تنفيذه ليس فقط في شق الحبوب ولكن أيضا في التعليم والصحة والتوسع في التمثيل الدبلوماسي.

وأشار أحمد حمدي محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم،إلى أنه لأول مرة يكون هناك دولة عظمي مثل روسيا تكون حريصة على عدم أستغلال أفريقيا بل تقف معها وتحاول أن تقوي من دولها وتكون قادرة على الأعتماد على نفسها.