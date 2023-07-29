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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما تفعله نيران المدفعية الروسية بالجيش الأوكراني

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

قال قائد القوات المسلحة في كييف إن قواته تهاجم مدفعية  القوات الروسية، بغرض التقدم في شرق أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية.

قال الكولونيل الجنرال أولكسندر سيرسكي أنه على الرغم من مواجهة مقاومة شديدة ، فإن القوات البرية الأوكرانية تحقق "تقدمًا تدريجيًا في اتجاه باخموت في منطقة دونيتسك الشرقية.

اكتسبت المدينة ، التي تسيطر عليها القوات الروسية الآن ، أهمية رمزية لأنها كانت مسرحًا لبعض من أشد المعارك في الحرب.

وقال الكولونيل جنرال سيرسكي في بيان "العدو يتمسك بشدة بكل سنتيمتر ويطلق نيران مدفعية وقذائف هاون مكثف".

في هذه الأثناء، ذكر جنود أوكرانيون أنهم استحوذوا على صواريخ كورية شمالية يزعمون أنها كانت مع روسيا، قبل وصولها إلى يديها.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز يوم السبت أن وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت إلى أن الأسلحة تم الاستيلاء عليها من الروس.

اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالأسلحة ، بما في ذلك الشحنات المزعومة عن طريق البحر ، لكن كوريا الشمالية وروسيا نفتا إجراء صفقات أسلحة.


في وقت سابق ، قام وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بزيارة نادرة إلى بيونج يانج للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية ، وهي أول زيارة يقوم بها مسؤول عسكري كبير في موسكو منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

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