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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مبادرة 100 مليون شجرة.. تخطيط وتجميل المدن وزراعتها بالمنيا

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مساحات خضراء للحد من التلوث، وخلق بيئة صحية للمواطنين.

في ذات السياق، تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم زراعة عدد من أشجار الورد من (الجوكاسيا والتفله والبونسيانا والورود الصغيرة من الفل والصبارات وعمل احواض اسمنتية لزراعة الأشجار بها) وذلك بمحيط مدرسة الشعراوي بحي جنوب المدينة، ورفع المخلفات وري النباتات. 

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مشيراً إلى قيام إدارة تخطيط وتجميل المدينة بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعي، من أول ميدان الشهيد وحتى مستشفى مطاي العام ورفع مخلفات الأشجار كما تم ري حدائق الميادين وحديقة مجلس المدينة.

وفى مركز أبوقرقاص، أكد تاج أبو سداح رئيس المركز، استمرار العمل بالزراعة ومتابعة الري لجميع الأشجار بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة والحدائق ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

 

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