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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

غدا.. انطلاق الدورة الـ13 من المعرض الدولي للتعليم العالى والتدريب « إيديوجيت»

د. أيمن عاشور _
د. أيمن عاشور _ د. على شمس الدين

تنطلق غدا بالقاهرة فعاليات  الدورة الـ 13 من المعرض والملتقى الدولى للتعليم العالي والتدريب « إيديوجيت»، التي تنعقد  في الفترة من 30 يوليو وحتى واحد أغسطس 2023، بأحد فنادق التجمع الأول بالقاهرة.

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وتتبنى فعاليات الملتقى الذي ينعقد تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية، دعم محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

ويشهد المعرض مشاركة مصرية ودولية واسعة من مؤسسات التعليم العالي، إذ يستضيف الملتقى ممثلي ما يزيد عن 100 جامعة من أهم الجامعات المصرية والعالمية منها، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، بخلاف الجامعات الأهلية الدولية والجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية مثل الجامعات الكندية، جامعة هيرتفوردشير، الجامعات الأوروبية.

كما يستضيف المعرض عددا من الجامعات المصرية الخاصة والأهلية منها الجامعة البريطانية، جامعة المستقبل، الأكاديمية البحرية، الجامعة الفرنسية، جامعة مصر للمعلوماتية، وجامعات العاصمة الإدارية Hertfordshire الأوروبية و الكندية، وجامعة بدر، وجامعة مصر الدولية، كما تشارك الجامعات الأهلية الجديدة وعلى رأسها جامعة الجلالة، العلمين، المنصورة وسلمان، للمساعدة على إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر.

وعلى المستوى الدولي يشارك بالمعرض جامعات من أكثر من 20 دولة منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إسبانيا، اليابان، ألمانيا، اليونان، روسيا، المجر، الأردن.

من جانبه، قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس اللجنة المنظمة للملتقى، إن هناك جهودًا كبيرة تبذل في مصر لتطوير وتحسين التعليم العالي، والارتقاء بالعملية التعليمية، ومواكبة ما يحدث في العالم، والتوسع في إتاحة فرص تعليمية متنوعة بالتعليم العالي لخريجي المرحلة الثانوية، بما يساعد هؤلاء الطلاب على تحديد مستقبلهم بالشكل المناسب.

وأوضح شمس الدين، أن المشاركة كبيرة من الجامعات المصرية في هذه المعارض يعطى رسالة أنها فرصة كبيرة للتواصل المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم والعديد من مؤسسات التعليم العالي، حول طرح الرؤى وتخصصات ووظائف المستقبل.

وأكد شمس الدين، أن المعرض سيكون بمثابة فرصة كبيرة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال التركيز على أهمية التعاون مع مؤسسات الجامعات الدولية والشراكة الفعالة معها وهو ما يسهم ويدعم الارتقاء بالجامعات المصرية، ويعود بالنفع على الطلاب، لافتا إلى أن المعرض سيكون منصة مهمة أيضا للتعريف ببرامج الجامعات الحكومية بمختلف أنواعها سواء الأهلية أو التكنولوجية أو الحكومية، بعد التطوير الهائل الذي شهدته في السنوات السابقة.

وأضاف شمس الدين، أنه لأول مرة يشهد معرض إيديوجيت، مشاركة من الجامعات التكنولوجية ممثلة في جامعة السويدي التكنولوجية، مشددا على أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالجامعات التكنولوجية وستكون فرصة كبيرة لتعريف الطلاب بهذه الجامعات.

وأكد شمس الدين، أن نجاح "إيديوجيت" خلال الأعوام الماضية في جمع عدد كبير من الجامعات المصرية والعالمية تحت مظلة واحدة، يساعد على إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين المشاركين، والتعرف على التطورات التي تشهدها منظومة التعليم العالي عالميًّا، وكذلك تلبية احتياجات طلاب المرحلة الثانوية والجامعية، وربطها بما تقدمه الجامعات من فرص للتعلم، والتدريب، والحصول على المنح الدراسية.

وتحرص العديد من الجامعات المصرية والعالمية على المشاركة بمعرض إيديوجيت حيث يُعد فرصة كبيرة لعرض برامجها وخدماتها للطلبة،حيث تتنافس الجامعات المشاركة لتقديم خدمة تعليمية متميزة  لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة لها، الذين يتوافدون بالآلاف لزيارة المعرض مجانا والالتقاء بممثلي الجامعات المشاركة للتعرف على الفرص التعليمية المتاحة، المقارنة واختيار الأنسب منها.

كما يحرص على المشاركة ولقاء الطلاب العديد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات المصرية، والعربية والدولية، وخبراء التعليم العالي من مصر والعالم، وكذلك عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات تكنولوجيا المعلومات، خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل الاستهلاكي حيث يُعد المعرض فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى والتعرف على أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال التعليم العالي والقطاعات المتعلقة به في المنطقة والعالم.

واستضاف معرض إيديوجيت في نسخه الناجحة السابقة على مدار أكثر من 10 سنوات بالإضافة لعشرات الجامعات المصرية والأجنبية، وآلاف الطلبة وأولياء الأمور، وزارة التعليم الإماراتية، دبي إكسبو، ومؤسسة QS  للتصنيف الدولي التي نظمت احتفالية قام خلالها وزير التعليم العالي بتكريم عدد من رؤساء الجامعات المصرية بمناسبة إدراج جامعاتهم في تصنيف QS العالمي للجامعات.

الدولى للتعليم العالي للتعليم العالي الملتقى الدولي للتعليم العالي القاهرة فندق كمبنسكي

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