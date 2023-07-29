آفاق التحسن الأمني في النيجر قاتمة.. انقلاب لمصالح شخصية بحجج من شبكات التواصل

بعد أكثر من 48 ساعة من بدء الجنود احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم كرهينة داخل قصره في نيامي، وبعد حوالي 36 ساعة من ظهور الجنود على شاشة التلفزيون لإعلان انتهاء حكمه، ظهر قائد الانقلاب أخيرًا: الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يستخدم عمر أيضًا كاسمه الأول.

كان هذا الجنرال مكلفًا سابقًا كقائد للحرس الرئاسي بحماية بازوم، والآن يرأس المجلس العسكري ويعلن نفسه رئيسًا للدولة.

خلافات داخل المجلس العسكري النيجري

وبحسب تحليل نشرته مجلة الأيكونوميست، يشير التأخير في تحديد من سيقود المجلس العسكري إلى عدم التنظيم والخلاف في قلب الانقلاب. التفسير الأكثر منطقية للانقلاب هو الرغبة في السلطة الشخصية بين الجنود والخلاف بين السياسيين. وبحسب ما ورد كان الجنرال تشياني في إنتظار إقالته من قبل بازوم.

قد يكون هذا سبب المفاوضات المطولة بين الجيش والفروع الأخرى، أعلن رئيس أركان الجيش، الجنرال عبده صديقو عيسى، مع تلميح من التردد، أنه قرر دعم الانقلاب "لتجنب مواجهة دامية بين مختلف القوى" يمكن أن تؤدي إلى "حمام دم" ويمكن أن يعرض للخطر حياة بازوم.

يمثل الانقلاب ضربة قوية للنيجر والمنطقة الأوسع، التي لطالما تعرضت لهجوم من قبل المسلحين المرتبطين بتنظيمي القاعدة وداعش. في العام الماضي، قُتل نحو 10 آلاف شخص في الصراع الذي اندلع في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.

أهمية النيجر للجانب الغربي

استولى الجنود على السلطة من المدنيين في مالي في عام 2020. وفي بوركينا فاسو تولى رجال مسلحون السلطة في يناير 2022 قبل أن تطيح بهم مجموعة مختلفة من الرجال الذين يرتدون ملابس الكاكي في انقلاب ثان في سبتمبر. طردت كلتا الإدارتين الجديدتين القوات الفرنسية. دعا مالي مرتزقة من مجموعة فاجنر الروسية.

كانت النيجر آخر حليف غربي قوي في المنطقة وتستضيف نحو 1500 جندي فرنسي يساعدون في محاربة الجهاديين. أمريكا لديها أكثر من 1000 جندي منتشرين هناك أيضًا، معظمهم على قواعد طائرات بدون طيار. مستقبلهم غير مؤكد الآن.

أسباب الأنقلاب

حاول الجنرال تشياني إلقاء الضوء على أفعاله من خلال تكرار ادعاء المجالس العسكرية المجاورة بأن سبب الانقلاب هو "استمرار تدهور الوضع الأمني". وقال إن نهج بازوم في التعامل مع الجهاديين كان فاشلا واشتكى من قرار الرئيس إطلاق سراح بعض المقاتلين الجهاديين. كما ادعى أن بازوم لم يسمح بعمليات مشتركة جادة مع بوركينا فاسو ومالي. وقال الجنرال: "لا يمكننا الاستمرار بنفس الأساليب المقترحة حتى الآن، لأنها تخاطر بمشاهدة الاختفاء التدريجي والحتمي لأمتنا".

في الواقع، كان إطلاق سراح بازوم لبعض الجهاديين المزعومين مرتبطًا بجهد معقول لتسريح المتمردين من خلال المفاوضات، التي حققت بالفعل بعض النجاح. رتبت حكومة بازوم بعض وقف إطلاق النار المؤقت مع بعض المقاتلين الجهاديين وأبرمت اتفاقات سلام بين المجتمعات العرقية المتنازعة.

في الواقع، كانت حملة بازوم ضد الجهاديين هي الأكثر نجاحًا في المنطقة بأسرها. بينما ارتفع عدد القتلى والدمار في مالي وبوركينا فاسو، كان أقل من عُشر الوفيات في البلدان الثلاثة العام الماضي في النيجر، على الرغم من اضطرارها أيضًا للتعامل مع عنف جهادي منفصل ارتكبته بوكو حرام، وهي جماعة امتدت من النيجر لشمال شرق نيجيريا.

الدعم الشعبي للإنقلاب وداعمي الرئيس

ما مدى الدعم الشعبي لأوامر الجنرال تشياني الذي لا يزال يتعين رؤيته. في 26 يوليو، وبينما كان بازوم محتجزًا، هتف مئات المتظاهرين "لا للانقلاب" ساروا نحو القصر لكن أعيرة نارية فرقتهم. في اليوم التالي، تجمع حشد آخر لدعم الانقلاب، وحمل بعضهم لافتات تقول "تسقط فرنسا" لوح عدد قليل بالأعلام الروسية. ثم هاجم البعض مقر حزب بازوم السياسي، وأشعلوا النار في السيارات.

لكن من الواضح أن بازوم لديه أنصار في الشارع أيضًا. يقول أبو بكر موسى، سائق سيارة أجرة في نيامي: "يدير الجيش مالي وبوركينا فاسو، لكن لم يتغير شيء". ويضيف: "أنا أفضل الديمقراطية". يتنهد أليكو سامينو، سباك في العاصمة، قائلاً "مع هذا الانقلاب سنعود 20 عامًا إلى الوراء".

هل لروسيا يد في الأنقلاب؟

لا يوجد دليل يشير إلى يد فاجنر أو روسيا. بل إن وزارة الخارجية الروسية طالبت بالإفراج عن بازوم. ومع ذلك، نشرت رسالة صوتية لم يتم التحقق من صحتها بعد أصدرها يفجيني بريجوزين، رئيس فاجنر. وجاء في البيان "ما حدث في النيجر ليس أكثر من نضال شعب النيجر ضد المستعمرين الذين حاولوا فرض قواعد حياتهم الخاصة".

ومع ذلك، إذا كانت لديه فرصة لاستعادة عرشه، يجب على بازوم الاحتفاظ بجزء كبير من الجيش على الأقل. يبدو أن هذا غير مرجح على الإطلاق. يبدو أن آفاق التحسن الأمني في النيجر أو عبر منطقة الساحل قاتمة.