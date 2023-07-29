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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط توجه بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية و الخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، مؤكدة على ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لايؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما أكدت محافظ دمياط على متابعة المحال والمولات التجارية للتأكيد على تخفيض الإضاءة القوية و كذلك إضاءة لوحات الإعلانات على الواجهات الخاصة بها ، و عدم خفض حرارة التكييف عن ٢٥ درجة مئوية و أيضًا الالتزام بمواعيد الغلق ، مشددة على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة تلك التعليمات.

وطالبت بمتابعة جميع المنشآت والأندية الرياضية والملاعب والكافيتريات للتأكد من غلق الكهرباء فور انتهاء الفعاليات التى تقام بها ، وترشيد الانارة بالاعلانات المضيئة وفصل التيار عنها فى تمام العاشرة مساءًا.

على جانب آخر، تم التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة وغلق الانارة بعد انتهاء الصلاة.

وأكدت محافظ دمياط على استخدام اللمبات الليد الموفرة بأعمدة الانارة والمنشآت الحكومية والعامة و داخل المشروعات وكذلك استبدال العدادات التقليدية بالعدادات مسبقة الدفع بجميع المنشآت ، لافتة الى أنه تم تفعيل إجراءات تنفيذ أعمال إنارة خارجية بالطاقة الشمسية بعمارات الإسكان الاجتماعى والقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأضافت محافظ دمياط أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى ، مؤكدة أنه تم التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة ، كما دعت كافة الجهات لزيادة الوعى المجتمعى بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء.

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