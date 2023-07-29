لا يمكن طمس أرقامها| لوحات معدنية جديدة للسيارات.. إيه الحكاية؟! “الداخلية” تكشف التفاصيل

في الساعات الماضية، انتشرت بصورة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، صور لوحات سيارات جديدة في مصر، وزعم البعض أنه سيتم تطبيق هذه اللوحات خلال الفترة القادمة، وذلك دون أي إعلان رسمي من قبل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

نمر العربيات الجديدة

وتم تداول صور لأرقام السيارات المعدنية على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أفاد البعض أنه سيتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، وهذه اللوحات من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.

مميزات لوحات السيارات الجديدة

ووفقًا لما تم تداوله، تتميز لوحات السيارات الجديدة بعدة مميزات عن اللوحات المعدنية القديمة. ومن بين هذه المميزات أنها تشبه بشكل كبير لوحات السيارات المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي. كما تحتوي هذه اللوحات على وحدة RFID وهي عبارة عن شريحة ذكية توضع على اللوحة، وتقوم بدور الملصق الإلكتروني.

شكل اللوحات المعدنية الجديد

ووفقًا لما تم تداوله علي مواقع التواصل الأجتماعي، تحتوي وحدة RFID على جميع المعلومات الخاصة بالسيارة مثل رقم الشاسيه ورقم السيارة ولونها وكل ما يتعلق بها من بيانات ومعلومات. ومن بين المميزات البارزة لهذه اللوحات الجديدة أنها تمتاز بمدى التقاط الشريحة الذكية الأبعد من الموجود في الملصق الإلكتروني الحالي، حيث يمكن لجهاز الرادار تصويرها حتى سرعة 260 كم.

هل يمكن إخفاء أرقام السيارة في اللوحات المعدنية الجديدة؟

ولا يمكن إخفاء أرقام السيارات في اللوحات المعدنية الجديدة، حيث إنها لا تعتمد فقط على أرقام السيارة لتحديد المركبة والتوصل إليها في حالة المخالفة. وتحتوي اللوحات المعدنية الجديدة على شريحة إلكترونية مدمجة يمكن قراءتها عن بُعد بواسطة الأقمار الصناعية.

سعر لوحات السيارات الجديدة

وتناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد أنه تم دفع مبلغ 600 جنيه لإدارة المرور من أجل تركيب اللوحات المعدنية الجديدة.



حقيقة تعديل شكل اللوحات المعدنية

ونفى مصدر أمني، إجراء أي تعديلات على شكل اللوحات المعدنية للمركبات بمختلف أنواعها.

وأكد المصدر الأمني في بيان، صباح اليوم السبت، أن كل ما تم تداوله وتردد حول هذا الشأن، ليس له أي من الصحة.