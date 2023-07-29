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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 680 طن قمامة وأتربة من شوارع وميادين المنصورة

حملات نظافه
حملات نظافه

قال الدكنور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

 وأوضح "مختار" أنه تم رفع 620 طن قمامة و 60 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة معدات وعمال جهاز النظافة والتجميل وعدد من الوحدات المحلية.


ومن جانبه أوضح، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها أنه بمشاركة فهمي علام ومحمد فارس وسامح سعد بجهاز النظافة قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة.

 

 وتابع أنه استمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة حيث شمل العمل حيث تم تشغيل المكنسيات على الطريق السريع وشارع الجمهورية والمشاية والجيش و رفع الأتربة من شارع الأديب وترميم الجزر الوسطي والارصفه بشارع العبور بمشاركه  ٩ وحدات محليه بنوابهم وتم رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الجيش والعبور والنخله وأحمد ماهر وحي الجامعة وسعد زغلول وسندوب والمجزر والجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف وسعد الشربيني وفخر الدين خالد ومحمد عبده وعزبة عقل وعزبة الشال والترعة و الثانوية والجلاء وشارع كليه آداب و جيهان و حي الجامعة.


وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول والتاكيد علي ازالة الاشغالات والتعديات بمراكز ومدن المحافظة.

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محافظ الدقهلية مدينة المنصورة وضواحيها نظافة وتجميل مدينة المنصورة نظافة وتجميل مركز المنصورة حي شرق المنصورة ر محافظ الدقهلية

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