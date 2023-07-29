وفاة عازف الناي والكولة كمال شطا

توفي منذ قليل ؛ عازف الناي كمال شطا، وأعلن عاطف إمام عضو نقابة المهن الموسيقية وعميد المعهد العالي للموسيقى العربية السابق، عن وفاته .

وكتب عاطف إمام ناعيًا كمال شطا في منشوره: البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون زميل العمر عازف الناي المتميز الفنان كمال شطا في ذمة الله ادعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته، وخالص العزاء لكل محبيه وللأسرة الصبر والسلوان.

كما حرص محمود محاسب على نعي الفقيد قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ثبته عند السؤال واغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين خالص العزاء، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته والدرجات العلا والفردوس الأعلى من الجنة ونعيمها ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.