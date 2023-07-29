345 مليون دولار.. الولايات المتحدة تكشف عن قيمة مساعداتها لـ تايوان

كشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدة للأسلحة في تايوان تصل قيمتها إلى 345 مليون دولار، وهي خطوة من المحتمل أن تغضب الصين، حتى عندما رفضت إدارة بايدن تقديم تفاصيل علانية عن الأسلحة في الحزمة.

وأقر الكونجرس المساعدات والتي تصل إلى مليار دولار من مساعدات سلاح السحب الرئاسي في تايوان ، والتي ترفض بقوة مطالبات السيادة الصينية ، في ميزانية 2023، وفقاً لوكالة "رويترز" الإخبارية.

وطالبت بكين مرارًا وتكرارًا الولايات المتحدة ، أهم مورد الأسلحة في تايوان ، توقف بيع الأسلحة إلى الجزيرة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، قالت أربعة مصادر لرويترز إن الحزمة كان من المتوقع أن تشمل أربع طائرات استطلاع بدون طيار من طراز MQ-9A ، لكنها أشارت إلى أن إدراجها قد يتعطل حيث يعمل المسؤولون من خلال التفاصيل المتعلقة بإزالة بعض المعدات المتطورة من الطائرات المسيرة التي لا يستخدمها سوى سلاح الجو الأمريكي. يسمح بالوصول إلى.

ولم يتضمن الإعلان الرسمي قائمة بأنظمة الأسلحة المقدمة.

وشكرت وزارة الدفاع التايوانية الولايات المتحدة على 'التزامها الأمني ​​الراسخ' ، مضيفة في بيان أنها لن تعلق على تفاصيل الحزمة بسبب 'الاتفاق الضمني' بين الجانبين.

قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر سابقًا إن من بين القضايا التي يمكن أن تربك إدراج الطائرات بدون طيار هي من سيدفع ثمن تعديلاتها. ولم تستطع رويترز تحديد ما إذا كانت الطائرات المسيرة لا تزال جزءًا من الحزمة.

ووافقت تايوان سابقًا على شراء أربع طائرات بدون طيار من طراز سي جارديان MQ-9B الأكثر تقدمًا ، من إنتاج شركة جنرال أتوميكس، ومن المقرر تسليمها في عام 2025.

وتعتبر الصين تايوان المحكومة ديمقراطياً على أنها أراضيها وزادت من الضغط العسكري على الجزيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولم تتخلى قط عن استخدام القوة لوضع الجزيرة تحت سيطرتها.

وترفض تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة وتقول إن التايوانيين فقط هم من يمكنهم تقرير مستقبلهم.

في إشارة إلى المساعدة المقبلة ، قال وزير الدفاع لويد أوستن أمام لجنة بمجلس الشيوخ في 16 مايو: "يسعدني أن الولايات المتحدة ستقدم قريبًا مساعدة أمنية إضافية كبيرة لتايوان من خلال سلطة الانسحاب الرئاسي التي أجازها الكونجرس العام الماضي".

و قال الجنرال الأمريكي الكبير في وقت سابق من هذا الشهر، إن الولايات المتحدة وحلفاءها بحاجة إلى تسريع تسليم الأسلحة إلى تايوان في السنوات المقبلة لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها.

وتم استخدام سلطة الانسحاب الرئاسي على أساس طارئ لتسريع المساعدة الأمنية لأوكرانيا من خلال السماح للرئيس بنقل المقالات والخدمات من المخزونات الأمريكية، ومع ذلك ، فإن جهاز المساعد الرقمي الشخصي التايواني هو سلطة غير طارئة وافق عليها الكونجرس العام الماضي.