برلماني: تبكير مواعيد غلق المحال يواجه أزمة انقطاع التيار الكهربائي

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن تبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية لتكون في تمام الساعة العاشرة مساءا، يعد أحد الحلول الهامة المطروحة للحفاظ على الطاقة في ظل الأزمة التي نعانيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن تبكير مواعيد غلق المحلات، أحد الحلول التي طرحت من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والتي احتلت المساحة الأكبر من اهتمام الشارع المصري، حيث بدأ الجميع يقدم حلولا ورؤى يمكن من خلالها ان تضيء الطريق أمام الحكومة للخروج من تلك الأزمة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ ان مقترحات تغيير مواعيد غلق المحلات لتوفير الطاقة، عبر تبكير موعد الغلق لمدة ساعتين لتكون بديلا لقطع التيار الكهربائي عن المنازل،من أجل تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي عدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل، أو على الأقل تقليل مدة انقطاع التيار أو جعله مرة واحدة في اليوم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة ان يكون هناك توعية للمواطنين بشأن ترشيد استخدام الكهرباء، حتى تمر هذه الأزمة بسلام.