عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تبكير مواعيد غلق المحال يواجه أزمة انقطاع التيار الكهربائي

صدى البلد

قال النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، إن تبكير غلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية لتكون في تمام الساعة العاشرة مساءا، يعد أحد الحلول الهامة المطروحة للحفاظ على الطاقة في ظل الأزمة التي نعانيها بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن تبكير مواعيد غلق المحلات، أحد الحلول التي طرحت من أجل مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء والتي احتلت المساحة الأكبر من اهتمام الشارع المصري، حيث بدأ الجميع يقدم حلولا ورؤى يمكن من خلالها ان تضيء الطريق أمام الحكومة للخروج من تلك الأزمة.

ونوه عضو مجلس الشيوخ ان مقترحات تغيير مواعيد غلق المحلات لتوفير الطاقة، عبر تبكير موعد الغلق لمدة ساعتين لتكون بديلا لقطع التيار الكهربائي عن المنازل،من أجل تخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، وبالتالي عدم قطع التيار الكهربائي عن المنازل، أو على الأقل تقليل مدة انقطاع التيار أو جعله مرة واحدة في اليوم.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة ان يكون هناك توعية للمواطنين بشأن ترشيد استخدام الكهرباء، حتى تمر هذه الأزمة بسلام.

أزمة انقطاع التيار الكهربائي أزمة انقطاع الكهرباء استهلاك الكهرباء التيار الكهربائى المحلات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مثير من كهربا بعد أنباء إيقافه دوليًا

نسب النجاح مفاجأة .. اِعرف الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

قبل إعلان نتيجته .. وفاة طالب بـ الثانوية العامة

الأهلي يعلن رحيل حارس الفريق رسميًا

خارج حسابات الفريق بشكل مفاجئ.. هل فعلها نجم الأهلي ووقع للزمالك؟.. تفاصيل

آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

قرار عاجل من الأعلى للجامعات بشأن كليات الطب البشري

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. بوتين ليس معزولا والسبب الرئيس السيسي

روسيا مستعدة.. بوتين يحذر من الصدام مع الغرب

سعر عيار 14 اليوم 30 - 7 - 2023

بحضور 30 ألف شخص.. كايروكي يشعل أجواء حفل المنارة

أخبار التعليم| آخر كلام.. التعليم تكشف موقف إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 .. هل المنح الدراسية المقدمة لطلاب الثانوية العامة تشترط مجاميع عالية؟.. خبير يوضح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 30 يوليو 2023 صحيًا ومهنيًا وعاطفيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر مسكون بالأرواح|شاهد.. الصور الأولى من تصوير الجزء الثاني لمسلسل «البيت بيتي»

أكلات آخر الشهر .. طريقة عمل طاجن الفريك بدون لحمة أو فراخ

لا تأكلها بعد أسبوع من فتحها.. أخطاء شائعة عند تناول الجبنة

تعرف على مواعيد عروض البيت الفني للمسرح المشاركة في المهرجان القومي

فيديو

مكنوش بيتنمروا .. ماذا يقول أصدقاء أوس أوس عن شكله | فيديوجراف

حرب مريم مصطفى وهناء حمزة والأهلي والمحكمة تسدل الستار.. التفاصيل كاملة

حقيقة وفاة شيرين عبدالوهاب بأزمة قلبية.. ماذا قال حسام حبيب؟| فيديوجراف

تحذير عاجل للمصيفين في الإسكندرية.. اعرف السبب| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ